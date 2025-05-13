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Столкновения вспыхнули в столице Ливии

09:05 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии. Как сообщило ливийское агентство Lybia Press, МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности», — приводит заявление МВД агентство. По его информации, столкновения вспыхнули после убийства главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.

К утру министерство обороны, подчиняющееся Правительству национального единства, объявило об «успешном завершении военной операции» в столице Ливии. Об этом сообщил ливийский телеканал Al Wasat.

Согласно заявлению Минобороны заседающего в Триполи кабинета, ведомство дало указание «завершить реализацию своего плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности». Подробностей проведенной операции министерство не привело.

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