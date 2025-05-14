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Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях — NYT

09:05 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран предложил создать консорциум ближневосточных стран для обогащения урана с привлечением американских инвестиций. Об этом во вторник пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в воскресенье в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи представил этот план спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Как отмечается, исламская республика рассматривает эту инициативу как альтернативу требованию Вашингтона о полном отказе от ядерной программы. В качестве возможных участников консорциума издание называет Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Предложение Ирана предусматривает учреждение трехстороннего ядерного консорциума, а также возможность для Тегерана обогащать уран до 3,67% и поставлять его в другие арабские страны для использования в гражданских целях. Кроме того, предполагается присутствие на иранских ядерных объектах наблюдателей из других стран, включая экспертов из США. Эта договоренность, в отличие от сделки 2015 года, не будет ограничена временными рамками в 15 лет, т. е. может носить бессрочный характер.

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