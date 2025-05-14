Структуры правительства США приостановят работу в рамках мероприятий G20, проводимых в этом году ЮАР
19:40 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет национальной безопасности Белого дома предписал структурам американского правительства приостановить работу с Группой двадцати (G20), которая проводит в этом году мероприятия на территории ЮАР. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, это связано с угрозами президента США Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за сообщений о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации. Саммит «двадцатки» пройдет в ноябре в Йоханнесбурге.
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