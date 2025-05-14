0
0
0
НОВОСТИ

Структуры правительства США приостановят работу в рамках мероприятий G20, проводимых в этом году ЮАР

19:40 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности Белого дома предписал структурам американского правительства приостановить работу с Группой двадцати (G20), которая проводит в этом году мероприятия на территории ЮАР. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, это связано с угрозами президента США Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за сообщений о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации. Саммит «двадцатки» пройдет в ноябре в Йоханнесбурге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 14.05.2025
В британских тюрьмах места почти закончились
0
2
18:45 14.05.2025
Власти КНР приостановили ограничительные меры против ряда американских компаний
0
165
18:15 14.05.2025
США получили "самый большой заказ на самолеты в истории Boeing""
0
248
17:45 14.05.2025
Посольство США в Молдавии предлагает $10 млн за данные о пяти «сотрудниках разведки» РФ
0
271
17:12 14.05.2025
Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков
0
260
17:00 14.05.2025
2 человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП в Курской области
0
265
16:32 14.05.2025
Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
0
262
16:12 14.05.2025
Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv
0
294
16:00 14.05.2025
Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент
0
295
15:32 14.05.2025
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 390 военных и 2 танка
0
342

Возврат к списку