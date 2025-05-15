Решение о переговорах с РФ будет после встречи с Эрдоганом — Зеленский

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подтвердил, что решение о переговорах украинской делегации с Россией в Стамбуле будет принято после его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Мы подумаем, что будем делать, какими будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — сказал он по прибытии в Анкару, добавив, что «уровень российской делегации» ему якобы официально неизвестен.