Решение о переговорах с РФ будет после встречи с Эрдоганом — Зеленский
13:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подтвердил, что решение о переговорах украинской делегации с Россией в Стамбуле будет принято после его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
«Мы подумаем, что будем делать, какими будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — сказал он по прибытии в Анкару, добавив, что «уровень российской делегации» ему якобы официально неизвестен.
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