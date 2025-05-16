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НОВОСТИ

Майкл Энтон представит США на переговорах с РФ в Стамбуле — Reuters

10:10 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США на переговорах с РФ представит директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

«Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией», — говорится в сообщении агентства.

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