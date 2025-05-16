Тысячи протестующих собрались на Зеленой площади в Триполи, требуя отставки ПНЕ — СМИ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих, требующих отставки Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, собрались на Зеленой площади в центре Триполи. Об этом сообщает газета Al Marsad.

По ее информации, толпы ливийцев со всех районов столицы продолжают стекаться к площади. Участники несут баннеры с перечеркнутыми портретами премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы, а также главы МВД в его правительстве Имада Трабелси. Как можно услышать из распространенных агентством Libya Press видеозаписях с площади, протестующие скандируют: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

Между тем Правительство национального единства сообщило, что МВД «активизировало усилия по обеспечению безопасности Площади мучеников (так ПНЕ называет Зеленую площадь — прим. ТАСС) и Триполи» в целом якобы для «обеспечения безопасности протестующих». «Министерство подтвердило свою полную приверженность защите граждан, а также государственной и частной собственности», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ПНЕ в соцсети.

Обстановка в Триполи обострилась вечером в понедельник, когда на юге столицы начались столкновения между 444-й боевой бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли. В среду вечером в Триполи прошли первые массовые выступления против правительства Дбейбы. Поступала информация, что лояльные ПНЕ вооруженные группировки обстреливали протестующих.