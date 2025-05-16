0
0
0
НОВОСТИ

Тысячи протестующих собрались на Зеленой площади в Триполи, требуя отставки ПНЕ — СМИ

22:40 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих, требующих отставки Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, собрались на Зеленой площади в центре Триполи. Об этом сообщает газета Al Marsad.

По ее информации, толпы ливийцев со всех районов столицы продолжают стекаться к площади. Участники несут баннеры с перечеркнутыми портретами премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы, а также главы МВД в его правительстве Имада Трабелси. Как можно услышать из распространенных агентством Libya Press видеозаписях с площади, протестующие скандируют: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

Между тем Правительство национального единства сообщило, что МВД «активизировало усилия по обеспечению безопасности Площади мучеников (так ПНЕ называет Зеленую площадь — прим. ТАСС) и Триполи» в целом якобы для «обеспечения безопасности протестующих». «Министерство подтвердило свою полную приверженность защите граждан, а также государственной и частной собственности», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ПНЕ в соцсети.

Обстановка в Триполи обострилась вечером в понедельник, когда на юге столицы начались столкновения между 444-й боевой бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли. В среду вечером в Триполи прошли первые массовые выступления против правительства Дбейбы. Поступала информация, что лояльные ПНЕ вооруженные группировки обстреливали протестующих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 16.05.2025
Стратегия истощения РФ провалилась, Трамп стремится к миру на Украине — Госдеп
0
128
21:20 16.05.2025
Макрон считает неприемлемой позицию Москвы по прекращению огня на Украине - Le Figaro
0
224
20:40 16.05.2025
Годовая инфляция в РФ в апреле зафиксирована на уровне 10,23% — МЭР РФ
0
202
20:00 16.05.2025
На переговорах в Турции было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле — Мединский
0
296
19:20 16.05.2025
Погибший обнаружен после разбора завалов на месте взрыва на предприятии в Башкирии
0
319
18:45 16.05.2025
В Сбере предложили упростить процедуру выкупов по облигациям
0
336
18:40 16.05.2025
Четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока нет — источник
0
311
18:00 16.05.2025
Украинская делегация запросила прямые переговоры между Путиным и Зеленским — Мединский
0
447
17:32 16.05.2025
РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня — Мединский
0
444
17:10 16.05.2025
Украинская сторона в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня — Умеров
0
452

Возврат к списку