Рубио: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле «не стали пустой тратой времени»
09:30 18.05.2025 Источник: Интерфакс
Переговоры России и Украины, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, не были бесполезными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Это не стало совершенно пустой тратой времени", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Рубио отметил, что в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил, в частности, состоявшиеся в Стамбуле переговоры.
"Мы обсудили ряд вопросов. Мне хотелось узнать его мнение о том, как прошли переговоры в пятницу", - сказал глава американской дипломатии.
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