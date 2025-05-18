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Рубио: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле «не стали пустой тратой времени»

09:30 18.05.2025 Источник: Интерфакс

Переговоры России и Украины, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, не были бесполезными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это не стало совершенно пустой тратой времени", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Рубио отметил, что в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил, в частности, состоявшиеся в Стамбуле переговоры.

"Мы обсудили ряд вопросов. Мне хотелось узнать его мнение о том, как прошли переговоры в пятницу", - сказал глава американской дипломатии.

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