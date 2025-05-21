США и их союзникам по НАТО не хотелось бы отдавать свои системы Patriot Украине - Рубио

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из союзников США по НАТО не горит желанием передавать Украине имеющиеся у них системы ПВО Patriot. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«О чем они [украинцы] просят, так это о средствах ПВО, комплексах Patriot, которых у нас, откровенно говоря, нет. Но мы плотно работаем с союзниками по НАТО. У некоторых союзников по НАТО есть батареи Patriot, которые они могли бы предоставить или передать Украине для защиты воздушного пространства, например, над Киевом», — сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул он.