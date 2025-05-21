США и их союзникам по НАТО не хотелось бы отдавать свои системы Patriot Украине - Рубио
18:10 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто из союзников США по НАТО не горит желанием передавать Украине имеющиеся у них системы ПВО Patriot. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
«О чем они [украинцы] просят, так это о средствах ПВО, комплексах Patriot, которых у нас, откровенно говоря, нет. Но мы плотно работаем с союзниками по НАТО. У некоторых союзников по НАТО есть батареи Patriot, которые они могли бы предоставить или передать Украине для защиты воздушного пространства, например, над Киевом», — сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 14:20 21.05.2025
- Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
- 14:10 21.05.2025
- В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
- 13:35 21.05.2025
- Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
- 13:20 21.05.2025
- Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
- 13:15 21.05.2025
- Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
- 13:10 21.05.2025
- Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
- 12:30 21.05.2025
- По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
- 12:20 21.05.2025
- Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
- 12:10 21.05.2025
- Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
- 11:20 21.05.2025
- Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать