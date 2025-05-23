В Туле из-за атак БПЛА повреждены около 20 домов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20 жилых домов, по предварительной оценке, повреждены в Туле в результате продолжавшихся более двух суток атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миялев.



«По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения. Жильцы одного из МКД в областной столице на время ремонтных работ размещены в гостиницах», — написал Миляев.



Он отметил, что массированный налет вражеских беспилотников продолжался более двух суток, в регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, сбито 53 беспилотника. «Оперативные службы продолжают работу по обследованию территорий на предмет наличия обломков беспилотников, а также выявлению случаев повреждения домов и имущества жителей», — добавил Миляев.



