В Туле из-за атак БПЛА повреждены около 20 домов
10:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения. Жильцы одного из МКД в областной столице на время ремонтных работ размещены в гостиницах», — написал Миляев.
Он отметил, что массированный налет вражеских беспилотников продолжался более двух суток, в регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, сбито 53 беспилотника. «Оперативные службы продолжают работу по обследованию территорий на предмет наличия обломков беспилотников, а также выявлению случаев повреждения домов и имущества жителей», — добавил Миляев.
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