Президент России принял в Кремле Акиэ Абэ - вдову погибшего при покушении премьера Японии

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — сказал представитель Кремля.