Медведев пообещал киевскому режиму неизбежное возмездие

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продолжают свое наступление, возмездие для киевского режима неизбежно. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Возмездие неизбежно. При этом следует помнить: наша армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут», — написал политик.