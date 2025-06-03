Медведев пообещал киевскому режиму неизбежное возмездие
11:32 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска продолжают свое наступление, возмездие для киевского режима неизбежно. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Возмездие неизбежно. При этом следует помнить: наша армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут», — написал политик.
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