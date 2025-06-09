ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 350 военнослужащих
14:12 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 350 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 145 военнослужащих, «Запад» — более 220 военнослужащих, «Юг» — до 155, «Центр» — более 525, «Восток» — до 205, «Днепр» — до 100 военнослужащих.
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