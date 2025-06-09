ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 350 военнослужащих

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 350 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 145 военнослужащих, «Запад» — более 220 военнослужащих, «Юг» — до 155, «Центр» — более 525, «Восток» — до 205, «Днепр» — до 100 военнослужащих.