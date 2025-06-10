Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС выделило Польше финансирование на совместную с еще пятью странами объединения закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм по линии механизма по осуществлению оборонных закупок EDIRPA. Об этом сообщило польское Агентство по вооружениям.

«Глава Агентства по вооружениям, бригадный генерал Артур Куптель, подписал от польской стороны соглашение о гранте, по которому мы получим финансирование по линии программы EDIRPA (Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках — прим. ТАСС) для совместной закупки боеприпасов», — написало агентство в социально сети X.

Отмечается, что размер выделяемого для 6 стран гранта составляет 300 млн евро. Помимо Польши, в проекте по совместной закупке боеприпасов участвуют Литва, Голландия, Италия, Дания, Хорватия.