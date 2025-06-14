В офисе премьера Израиля говорят о расширении военной операции против иранской ядерной программы
12:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб военной операции против иранской ядерной программы, которая проводится на территории исламской республики. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его (Тегерана — прим. ТАСС) ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных», — написал Гендельман в своем телеграм-канале.
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