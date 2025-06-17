США остановили работу группы, разрабатывающей стратегии давления на РФ — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной группы, созданной для выработки стратегии давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их информации, группа начала работу еще весной, однако в мае она фактически приостановила свою деятельность, когда ее члены поняли, что Трамп не хочет занимать более конфронтационную позицию по отношению к Москве. Источники агентства также отмечают, что на фоне сомнений Трампа в целесообразности дальнейшего участия США в урегулировании украинского кризиса задачи группы становились все менее актуальными.

Собеседники Reuters утверждают, что работу группы координировали высокопоставленные чиновники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, многие из которых были уволены. Кроме того, в нее входили представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и разведывательного сообщества. В частности, одним из участников структуры был Эндрю Пик, который в мае был отстранен от должности старшего директора по Европе в СНБ.