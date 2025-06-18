Над Тегераном «проносится торнадо», толпы жителей бегут — министр обороны Израиля

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что над Тегераном «проносится торнадо», символы правительства Ирана подвергаются бомбардировкам и уничтожению, а толпы жителей бегут.

«Над Тегераном проносится торнадо. Символы правительства [Ирана] подвергаются бомбардировкам и уничтожению — от здания управления телевещания до других объектов, а толпы жителей бегут», — написал Кац в соцсети X.