В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы не надеются, что президент США Дональд Трамп решит возобновить поставки военной помощи Украине. Такое мнение выразил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке в британской газете The Guardian.

По его словам, европейские лидеры изо всех сил стремятся достичь взаимопонимания с Трампом по поводу спорных вопросов, включая российско-украинский конфликт, однако надежды на то, что Трамп может согласиться на ужесточение санкций против России или решит возобновить военную помощь США Украине, угасли.