Международный день йоги пройдёт в Царицыне и на ВДНХ

16:41

В Москве, в музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня состоится XI Международный день йоги. В царицынском парке будут открыты 70 площадок, на которых более 100 преподавателей из ведущих школ йоги столицы будут проводить занятия. В фестивале примут участие мастера йоги Максим Лещев, Филипп Егоров, Анна Семенюк, Михаил Филяев, Алина Шпак, Мария Самарина, Дмитрий Трушин и другие. Также горожане смогут посетить лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. На ярмарке и вегетарианском фудкорте можно будет купить экологичные товары, органические продукты, натуральную косметику, дизайнерскую одежду для занятий йогой и изделия ручной работы из разных стран.

Празднование Международного дня йоги в рамках проекта «Лето в Москве» состоится и на ВДНХ. 21 июня любителей самой популярной восточной оздоровительной практики ждут у вертолетной площадки у Мичуринского сада. С 9:00 до 19:00 там будут проводиться сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции об аюрведе и медитации.

Участие в событиях Дня йоги бесплатное, на некоторые событие потребуется предварительная регистрация на портале Russpass.