Международный день йоги пройдёт в Царицыне и на ВДНХ
16:41 18.06.2025
В Москве, в музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня состоится XI Международный день йоги. В царицынском парке будут открыты 70 площадок, на которых более 100 преподавателей из ведущих школ йоги столицы будут проводить занятия. В фестивале примут участие мастера йоги Максим Лещев, Филипп Егоров, Анна Семенюк, Михаил Филяев, Алина Шпак, Мария Самарина, Дмитрий Трушин и другие. Также горожане смогут посетить лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. На ярмарке и вегетарианском фудкорте можно будет купить экологичные товары, органические продукты, натуральную косметику, дизайнерскую одежду для занятий йогой и изделия ручной работы из разных стран.
Празднование Международного дня йоги в рамках проекта «Лето в Москве» состоится и на ВДНХ. 21 июня любителей самой популярной восточной оздоровительной практики ждут у вертолетной площадки у Мичуринского сада. С 9:00 до 19:00 там будут проводиться сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции об аюрведе и медитации.
Участие в событиях Дня йоги бесплатное, на некоторые событие потребуется предварительная регистрация на портале Russpass.
НОВОСТИ
- 16:32 18.06.2025
- Около 20% рабочих мест в России являются критически низкопроизводительными — эксперт
- 16:18 18.06.2025
- Александр Ведяхин пригласил исследователей из стран-участников ПМЭФ выступить на AI Journey
- 16:12 18.06.2025
- Саммит НАТО максимально сократят, чтобы не раздражать Трампа — Times
- 16:00 18.06.2025
- Иран планирует новые ответные удары по Израилю — Хаменеи
- 15:32 18.06.2025
- Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в иранском Натанзе, угрозы нет — Гросси
- 15:18 18.06.2025
- Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
- 15:12 18.06.2025
- В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian
- 15:00 18.06.2025
- Более четверти населения России курят — Минздрав
- 14:32 18.06.2025
- Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК
- 14:12 18.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать