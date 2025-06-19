Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже превысили 1 трлн евро — Дмитриев
11:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже превысили 1 трлн евро. Об этом сообщил ТАСС глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Это точно больше триллиона (евро — ред.), это важно, что у нас есть цифра для Европейского союза», — сказал он, отвечая на вопрос, во сколько оцениваются потери ЕС от сокращения поставок российского газа.
Она напомнил, что потери США от санкций превышают $300 млрд. «И очень знаково, что президент Трамп об этом сказал пару дней назад, это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу. Это знаковое событие, мы продолжим делать такие оценки», — добавил он.
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