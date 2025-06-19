Фестиваль на воде "Две реки" пройдет 21 июня в Москве

12:02

В акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы 21 июня пройдет масштабный фестиваль «Две реки».

Горожане на нескольких площадках смогут увидеть соревнования по академической гребле на лодках-восьмерках, двойках и одиночках, карнавальный заплыв на сап-досках по Яузе, а также смогут поплавать на лодках «Викинг».

Горожан также ждут показательные выступления, например, трюки на гидрофлайбордах, заезды аквабайков и мотосерфов, скоростных болидов на воде.

Запланирован и концерт, на котором выступят Акмаль, Ваня Дмитриенко, Алсу и Artik&Asti (Севиль). Кроме того, москвичи смогут присоединиться к представлениям иммерсивных театров и услышать живую музыку в исполнении симфонического оркестра. Рядом с ГЭС-2 будут проводиться танцевальные перформансы и открытые тренировки.

Праздник будет проходить с 8:00 до 19:00, посетить все события можно будет бесплатно.