Инфляция в РФ за последние 7 недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении
12:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России за последние семь недель находится на уровне 2,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ.
«Все индикаторы показывают, что у нас уже и инфляция за последние семь недель, если брать в годовом исчислении, перевести на годовое исчисление, она на уровне 2,6%. Это уже ниже таргета Центрального банка. Соответственно, уже пора снижать. Реальная ставка на самом деле выше, чем во многих странах мира и выше, чем она была еще в начале года», — сказал он.
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