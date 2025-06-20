Администрация Ялты и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото пресс-службы Сбера



20 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное подписание соглашения между Администрацией города Ялта и курортом «Мрия». Документ нацелен на развитие сотрудничества в области туризма, инфраструктуры и образования.

Согласно тексту соглашения, ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие туристической инфраструктуры и повышение качества туристических услуг. Кроме того, соглашение предусматривает продвижение оздоровительного, медицинского и агротуризма на Южном берегу Крыма, а также реализацию программ внутреннего и въездного туризма. Приоритеты включают развитие семейного отдыха и велнес-программ, поддержку санаторно-курортного лечения и укрепление образовательных инициатив в гостиничном деле. Эти задачи перекликаются с долгосрочной стратегией региона по укреплению позиций Крыма как всесезонного туристического направления.

«Ялта сегодня – регион больших возможностей, в этом огромная заслуга нашего партнера Сбера и лично Германа Оскаровича Грефа, – отметила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Эта поддержка для города неоценима, для всего Южного берега Крыма уже сделано столько важного, это реальные и масштабные проекты. В том числе грандиозный – «Мрия», по-настоящему уникальный, ультрасовременный курорт мирового уровня, гордость России и Ялты».

Курорт «Мрия» и Сбер уже участвуют в ряде масштабных проектов по благоустройству территорий. Например, в мае в Алупке состоялось знаковое событие – открытие ключевых объектов масштабной программы благоустройства. Она направлена на восстановление исторического облика города, сохранение культурного наследия и создание комфортной инфраструктуры для его жителей и гостей.

«Мы рассматриваем развитие туристической инфраструктуры и сохранение культурного наследия как ключевые элементы устойчивого развития региона, – отметил генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян. – Совместные проекты с администрацией Ялты и Сбером позволяют комплексно подходить к благоустройству территории, делая ее более комфортной для жителей и привлекательной для туристов. Воссоздание исторических объектов, модернизация общественных пространств и создание новых точек притяжения формируют современный облик Южного берега Крыма, при этом сохраняя его уникальную идентичность».

Таким образом, реализация совместных проектов позволит не только повысить комфорт для туристов, но и укрепить культурно-историческую привлекательность ЮБК. Стороны уверены, что подписание этого соглашения положит начало новому этапу развития курортной отрасли Ялты и всего Южного берега Крыма, обеспечив значимый вклад в региональную инфраструктуру и улучшение качества отдыха жителей и гостей полуострова.

В рамках ПМЭФ-2025 Самвел Саруханян также выступил на тематической сессии «Экономика впечатлений: драйвер развития ресторанного и гастроэнологического бизнеса». В своем выступлении он отметил потенциал эногастрономического развития региона и важность туристических впечатлений как фактора роста. Обсуждались идеи о том, что региональные гастрономические маршруты могут стать новым драйвером развития отдыха в Крыму.