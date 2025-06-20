«Роснефть» и Росимущество будут сообща совершенствовать стандарты корпоративного управления

15:45

«Роснефть» и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили Соглашение о взаимодействии в области совершенствования стандартов корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

По соглашению, подписанному главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко, стороны совместно займутся работой по совершенствованию стандартов и методологической базы корпоративного управления.

В частности, планируется анализировать лучшие практики по этому направлению среди компаний с госучастием. Кроме того документ предполагает сотрудничество в сфере развития информационного обмена на основе современных IT-систем, а также проведение совместных практических семинаров и конференций.