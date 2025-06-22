Тайские военные закрыли КПП на границе Таиланда и Камбоджи

19:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решением тайских военных закрыт контрольно-пропускной пункт на границе Таиланда и Камбоджи. Как заявил тайским СМИ командующий 2-м военным округом сухопутных войск Таиланда Бунсин Пхаткланг, он отдал приказ о закрытии КПП Чонгсайтаку из-за инцидента, который был расценен как намеренная провокация.

Около 30 граждан Камбоджи начали петь национальный гимн своей страны рядом с храмом Прасаттаквай. Он расположен на территории Таиланда, контролируется им, однако камбоджийские власти его принадлежность оспаривают. В мае между двумя странами произошел еще один пограничный инцидент. В перестрелке между камбоджийскими и тайскими военными погиб один человек, камбоджийский солдат. Обе страны выступили со взаимными обвинениями, вместе с тем выразив готовность не доводить дело до дальнейшей эскалации.