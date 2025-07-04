Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к 3 годам колонии за мошенничество
15:32 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший заместитель главы МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу», — говорится в сообщении.
Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 16:00 04.07.2025
- В Германии опасаются нехватки рабочей силы в случае обязательного призыва в армию — FT
- 15:32 04.07.2025
- Гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с программой «Великой Победе посвящается» завершился в Сочи
- 15:31 04.07.2025
- При поддержке «Роснефти» в Москве пройдет Фестиваль индийской культуры
- 15:12 04.07.2025
- Четыре человека погибли, еще четверо ранены после удара ВСУ по Донецку
- 15:08 04.07.2025
- Искусственный интеллект в приложении Сбера выявил главные «финансовые дыры» россиян
- 15:07 04.07.2025
- Сергунина: В столице отреставрируют фасады здания посольства Белоруссии
- 15:05 04.07.2025
- СберИнвестиции: 90% инвесторов считают важным проходить обучение
- 15:00 04.07.2025
- Сторонники ХАМАС казнили в Газе 12 человек по обвинению в шпионаже и краже помощи
- 14:32 04.07.2025
- РФ внимательно следит за заявлениями Трампа — Песков о разочарованиях лидера США
- 14:12 04.07.2025
- Путин 6 июля примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать