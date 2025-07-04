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НОВОСТИ

Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к 3 годам колонии за мошенничество

15:32 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель главы МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу», — говорится в сообщении.

Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

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