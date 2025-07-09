Пакистан выступил за прямое ж/д сообщение с РФ
16:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистан намерен реализовать проект по запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также Белоруссией и Казахстаном. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.
«Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Белоруссией и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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