Зеленский назвал имя нового посла Украины в США, но решение еще не принято

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не исключил, что новым послом Украины в США будет нынешний министр обороны страны Рустем Умеров.

«Смена посла в США произойдет. <…> Я вам скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, <…> представлять нашу страну в Соединенных Штатах Америки, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров. Это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины», — сказал он на пресс-конференции в Риме.

Зеленский также сообщил, что нынешний посол в США Оксана Маркарова продолжит работу на Украине, «если пожелает».