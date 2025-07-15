Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над Россией
09:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря, 3 БПЛА — над территорией Липецкой области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили там.
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