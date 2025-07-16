Володин предложил сделать детские сады в селах бесплатными

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в средней школе в селах бесплатными для повышения коэффициента рождаемости.

В настоящий момент в муниципальных детских садах бесплатным является только образование. За присмотр и уход за детьми, которые включают в себя питание и бытовые расходы, с родителей взимается дополнительная плата. Бесплатное горячее питание в школах представляется учащимся начальных классов.

«Отталкиваясь от данных, о которых говорила [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова], коэффициента рождаемости на селе 1,6, мы вместе с этим понимаем, что поддержка жителя на селе, и, если можно так сказать, комфорт на селе, условия на селе — они тяжелее. Давайте мы посмотрим, и, может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы [бесплатным]», — сказал Володин в рамках правительственного часа.