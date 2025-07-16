Володин предложил сделать детские сады в селах бесплатными
16:12 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в средней школе в селах бесплатными для повышения коэффициента рождаемости.
В настоящий момент в муниципальных детских садах бесплатным является только образование. За присмотр и уход за детьми, которые включают в себя питание и бытовые расходы, с родителей взимается дополнительная плата. Бесплатное горячее питание в школах представляется учащимся начальных классов.
«Отталкиваясь от данных, о которых говорила [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова], коэффициента рождаемости на селе 1,6, мы вместе с этим понимаем, что поддержка жителя на селе, и, если можно так сказать, комфорт на селе, условия на селе — они тяжелее. Давайте мы посмотрим, и, может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы [бесплатным]», — сказал Володин в рамках правительственного часа.
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