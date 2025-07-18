0
0
30
НОВОСТИ

Ростех и ДОМ.РФ открыли первый арендный дом для сотрудников ОДК-УМПО в Уфе

19:02 18.07.2025

Ростех и компания ДОМ.РФ открыли первый арендный дом для сотрудников ОДК-УМПО. Торжественная церемония прошла сегодня в Уфе, сообщили в госкорпорации.

Здание находится на улице Валерия Лесунова. В доме расположено 400 квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

"Более 50 человек получат ключи от своих новых квартир совсем скоро. Это молодые инженеры и рабочие ключевых профессий. Молодёжь идёт работать на производство – и это нужно всячески поощрять. Ростех готов работать в этом направлении. В 2024 году расходы социального характера Госкорпорации превысили 23 миллиарда рублей – на жильё, питание, отдых и медицинскую помощь. А уже в этом году они вырастут до 30 млрд рублей", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В первую очередь жилье в арендном доме предоставляется квалифицированным специалистам ключевых профессий, молодым работникам до 35 лет – выпускникам профильных вузов и колледжей, а также сотрудникам, прошедшим обучение по целевым договорам, и ученикам ПУЦ Ростеха.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 18.07.2025
Из-за нехватки средств ООН сокращает помощь беженцам
0
36
17:40 18.07.2025
Россия усилит удары по бандеровскому режиму — Медведев
0
221
17:12 18.07.2025
Число врачей в РФ за последние два года выросло более чем на 16 тыс. — Голикова
0
236
17:00 18.07.2025
Медведев сыронизировал над словами про «удар в сердце военной машины России»
0
288
16:32 18.07.2025
России нужно максимально отстраняться от ЕС — Медведев
0
319
16:12 18.07.2025
Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление — WP
0
334
16:00 18.07.2025
Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из нефти из РФ не касается США и еще 4 стран
0
331
15:32 18.07.2025
Власти Индонезии заявили, что кот президента пользуется госохраной
0
312
15:12 18.07.2025
ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель
0
331
15:00 18.07.2025
Зеленский пытается посеять в Гане хаос с Украины — эксперт
0
357

Возврат к списку