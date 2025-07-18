Ростех и ДОМ.РФ открыли первый арендный дом для сотрудников ОДК-УМПО в Уфе

19:02

Ростех и компания ДОМ.РФ открыли первый арендный дом для сотрудников ОДК-УМПО. Торжественная церемония прошла сегодня в Уфе, сообщили в госкорпорации.

Здание находится на улице Валерия Лесунова. В доме расположено 400 квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

"Более 50 человек получат ключи от своих новых квартир совсем скоро. Это молодые инженеры и рабочие ключевых профессий. Молодёжь идёт работать на производство – и это нужно всячески поощрять. Ростех готов работать в этом направлении. В 2024 году расходы социального характера Госкорпорации превысили 23 миллиарда рублей – на жильё, питание, отдых и медицинскую помощь. А уже в этом году они вырастут до 30 млрд рублей", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В первую очередь жилье в арендном доме предоставляется квалифицированным специалистам ключевых профессий, молодым работникам до 35 лет – выпускникам профильных вузов и колледжей, а также сотрудникам, прошедшим обучение по целевым договорам, и ученикам ПУЦ Ростеха.