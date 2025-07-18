РФ прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
20:25 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИДу России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.
Соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.
В министерстве иностранных дел ранее отмечали, что в нынешних условиях соглашение утратило смысл и практическое значение: оно «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства».
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