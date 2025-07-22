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Кремль обратил внимание на сохранение Киевом запрета на переговоры с Путиным

14:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Справедливости ради [следует отметить, что] этот запрет еще действует. Это очевидный факт», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал возможность подготовки встречи президента РФ с Владимиром Зеленским.

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