В Минтрансе РФ подвели итоги по задержкам и отменам авиарейсов с 19 по 22 июля по Москве и Петербургу
20:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с отменами рейсов и уходом самолетов на запасные аэродромы в период с 19 по 22 июля затронула 75 тыс. пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ со ссылкой на замминистра транспорта Владимира Потешкина. Всего за этот период было отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы отправлено 169 воздушных судов.
«В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.
Всего за указанный период было оформлено свыше 16 тыс. вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание. В гостиницах было размещено 16 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 18:30 22.07.2025
- Законопроект о призыве в армию в течение всего года поступил в Госдуму
- 18:15 22.07.2025
- В ФРГ число недовольных работой Мерца на посту канцлера Германии достигло рекордного уровня - опрос
- 17:40 22.07.2025
- Трамп, отвергнув идею вступления Украины в НАТО, склонил ее к переговорам с Россией — NYT
- 17:12 22.07.2025
- Россия смогла «смягчить шок» от санкций и сохранить крупные валютные резервы — МВФ
- 17:00 22.07.2025
- Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире
- 16:32 22.07.2025
- Европейские экономики — это умирающие экономики, считает Орешкин
- 16:12 22.07.2025
- В Армении две трети населения не доверяют ни одному политическому деятелю
- 16:00 22.07.2025
- Иностранные мессенджеры в России не будут запрещать — Орешкин
- 15:44 22.07.2025
- В обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом — Собянин
- 15:38 22.07.2025
- В Москве выявлены новые объекты культурного наследия – казенный винный склад №1
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать