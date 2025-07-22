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В Минтрансе РФ подвели итоги по задержкам и отменам авиарейсов с 19 по 22 июля по Москве и Петербургу

20:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с отменами рейсов и уходом самолетов на запасные аэродромы в период с 19 по 22 июля затронула 75 тыс. пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ со ссылкой на замминистра транспорта Владимира Потешкина. Всего за этот период было отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы отправлено 169 воздушных судов.

«В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Всего за указанный период было оформлено свыше 16 тыс. вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание. В гостиницах было размещено 16 тыс. человек.

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