0
0
165
НОВОСТИ

Доходный дом на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия

12:18 23.07.2025

Доходный дом на улице Мясницкой, в котором началась история Строгановского училища, был признан объектом культурного наследия. В Едином государственном реестре объектов культурного наследия 3 975 исторических зданий и сооружений, их владельцы обязаны обеспечивать сохранность построек.

Доходный дом с магазинами на Мясницкой хорошо знаком жителям столицы благодаря парадному фасаду в классических формах, созданному архитектором Семеном Эйбушитцем. Он был возведен в 1860-е годы на месте бывшего парадного двора усадьбы Салтыковых после ее преобразования в доходное владение.

Самое старое здание (стр. 4) располагается во дворе, в его основании находятся палаты Салтыковых, построенные до середины XVIII века. В 1825 году тут начиналась история Строгановского училища. А в первой трети XIX века здание было надстроено третьим этажом и в обновленной постройке открылась гостиница «Венеция». К 1880-м годам ее сменил отель «Рояль», в котором останавливался Дмитрий Менделеев. Здание было перестроено в 1891 году – был добавлен четвертый этаж. Автором реконструкции стал архитектор Карл Трейман.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 23.07.2025
Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона — Володин
0
30
13:20 23.07.2025
Новые власти Сирии запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности — TRT Haber
0
71
13:05 23.07.2025
На повышение пенсий матерей 5 и более детей в 2026 г. потребуется 11 млрд руб. — Минтруд
0
99
13:00 23.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Варачино Сумской области
0
108
12:32 23.07.2025
Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером — источник
0
140
12:20 23.07.2025
Приоритетной задачей нового кабмина Польши станет борьба «с агрессивными действиями России и Белоруссии»
0
165
12:05 23.07.2025
Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров
0
180
12:00 23.07.2025
В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА
0
178
11:33 23.07.2025
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
0
248
11:20 23.07.2025
Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки
0
240

Возврат к списку