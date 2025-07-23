Доходный дом на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия

12:18

Доходный дом на улице Мясницкой, в котором началась история Строгановского училища, был признан объектом культурного наследия. В Едином государственном реестре объектов культурного наследия 3 975 исторических зданий и сооружений, их владельцы обязаны обеспечивать сохранность построек.

Доходный дом с магазинами на Мясницкой хорошо знаком жителям столицы благодаря парадному фасаду в классических формах, созданному архитектором Семеном Эйбушитцем. Он был возведен в 1860-е годы на месте бывшего парадного двора усадьбы Салтыковых после ее преобразования в доходное владение.

Самое старое здание (стр. 4) располагается во дворе, в его основании находятся палаты Салтыковых, построенные до середины XVIII века. В 1825 году тут начиналась история Строгановского училища. А в первой трети XIX века здание было надстроено третьим этажом и в обновленной постройке открылась гостиница «Венеция». К 1880-м годам ее сменил отель «Рояль», в котором останавливался Дмитрий Менделеев. Здание было перестроено в 1891 году – был добавлен четвертый этаж. Автором реконструкции стал архитектор Карл Трейман.