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НОВОСТИ

Дефицит воды в Центральной Азии к 2050 году составит 20-30% — премьер Киргизии

11:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит пресной воды в государствах Центральной Азии к 2050 году может составить примерно 20-30%. Об этом заявил в Горно-Алтайске глава киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Международной экологической конференции.

«Согласно оценкам Всемирного банка, дефицит воды в регионе Центральной Азии к 2050 году может достигнуть 20-30%. В связи с этим Кыргызстан делает приоритетом совместную работу по укреплению климатической устойчивости», — сказал он.

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