Зампред Сбера Станислав Кузнецов объяснил, почему Международная экологическая конференция проводится в «Манжероке»

12:00

Фото пресс-службы Сбера

Почему Горный Алтай и курорт «Манжерок» были выбраны для проведения первой Международной экологической конференции, рассказал интервью России 1 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов:

«Алтай и «Манжерок» неслучайно выбраны для проведения конференции – сегодня это одно из самых привлекательных в России мест с точки зрения экотуризма. Сюда с каждым месяцем прибывает всё большее количество россиян, которые проводят здесь свои отпуска и дарят эти замечательные дни своим родным и близким. Именно здесь можно прикоснуться к первозданной природе, которая имеет уникальную энергетику и даёт возможность «подзарядить батарейки» на весь предстоящий трудовой период.

Сегодня здесь уникальная горнолыжная инфраструктура, которая привлекает большое количество туристов. Да, пока «Манжерок» принимает больше гостей летом, чем зимой, но мы точно знаем, что уже с будущего сезона количество гостей сравняется, а может быть, даже станет больше в зимний период.

Когда Сбербанк пришёл в Манжерок и принял решение создавать здесь один из самых больших в России туристических курортов, то столкнулся здесь с рядом проблем, которые были связаны с экологией. Одной из самых главных наших задач стала помощь в сохранении природы. Если вы обратили внимание, вся инфраструктура, которую Сбербанк строит здесь, связана с тем, чтобы сохранять природу. Вся инфраструктура, все гостиничные комплексы сделаны с таким дизайном, который дополняет и украшает природу, а не наоборот.

Если мы говорим про озеро Манжерок – Сбербанк его фактически спасал, потому что была сложная ситуация.

В этом месте, к сожалению, мы столкнулись с ситуацией, которую охарактеризовали как близкую к экологической катастрофе: озеро было сильно заилено. Здесь невозможно было ни купаться, ни еще как-то использовать этот водоём. Озеро Манжерокское – это природное достояние, поэтому мы, конечно же, приняли все необходимые меры для того, чтобы его спасать. Мы выполняли эту работу вместе с Министерством природных ресурсов, с коллегами из регионального правительства. Сбербанк инвестировал сюда значительные средства для того, чтобы выполнить колоссальную работу по очистке озера. Здесь одновременно работало большое количество земснарядов, вычерпывался и вывозился ил для того, чтобы озеро вновь стало чистым. Мы и в дальнейшем будем заботиться о нём: мы не только очистили озеро, но и сделали удобные берега, сохранив природу. С горных склонов вода стекала неконтролируемо, поэтому были построены специальные сооружения, которые выступали в качестве водоотводной системы.

Команда «Манжерока» разработала специальные программы по поддержке природных ресурсов Горного Алтая. В основе этой программы не только спасение озера и забота о водных ресурсах – ребята высаживают большое количество саженцев и фактически восстанавливают лесные угодья. Высажено уже почти 2 миллиона таких саженцев, в ближайшее время планируется высадить ещё чуть больше полумиллиона. Если вы обратите внимание на склоны вокруг озера, то вы увидите вырубленные специально для горнолыжных спусков участки. Мы делали это с привлечением экспертов, внимательно изучая возможные последствия, и в итоге разработали такие сложные, специальные трассы, которые сохраняют природу. В «Манжероке» все деревья, которые по каким-то причинам нам пришлось удалить, мы используем во благо. Вокруг «Манжерока» созданы туристические тропы, и древесина используется для того, чтобы они были удобными для туристов.

Кроме этого, команда «Манжерока» заботится и о водных ресурсах: ребята «взяли на поруки» несколько озёр и выполняют программу зарыбления редкими видами рыб, которые традиционно всегда были на Алтае, но сегодня имеют небольшую популяцию. Это очень важно, чтобы природа была сохранена в первозданном виде. Горный Алтай — это замечательный край России, здесь, наверное, самая мощная энергетика, которая позволяет почувствовать себя отдохнувшим любому человеку, который приедет сюда хотя бы на несколько дней».