Путин отметил работу моряков фрегата "Адмирал Григорович", отразивших ночью атаку дронов прямо из Кронштадта

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин.

Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота. "Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил Путин.

Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах.

"Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.

Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта. "Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.