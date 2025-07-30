0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин в отношении Индии

16:12 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров». Трамп обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России», а также является, «наряду с Китаем, крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. «В связи с этим Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное», — написал хозяин Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке стало шестым по мощности в мире за историю наблюдений — WP
0
82
15:32 30.07.2025
Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя — Песков
0
149
15:12 30.07.2025
Хуснуллин заявил о росте ввода нежилой недвижимости в РФ на 11% в первом полугодии 2025 г.
0
149
15:00 30.07.2025
РФ уже приобрела иммунитет к санкциям Запада — Песков
0
178
14:32 30.07.2025
В Кремле приняли к сведению слова Трампа о санкциях через 10 дней
0
257
14:12 30.07.2025
Знание русского языка для таджикистанцев, выезжающих в РФ, первостепенно — министр
0
264
14:10 30.07.2025
В СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов
0
215
14:00 30.07.2025
Промышленность ФРГ может потерять до 31 млрд евро из-за пошлин США — расчеты Deloitte
0
272
13:32 30.07.2025
Посол РФ в Риме вызван в МИД в связи с публикацией о русофобии — дипведомство Италии
0
342
13:20 30.07.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 310 военных на всех участках СВО — МО РФ
0
287

Возврат к списку