Глава Госдепа США заявил, что контакты между США и РФ по украинскому вопросу продолжаются

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают взаимодействовать с Россией, на этой неделе между двумя сторонами состоялись контакты в целях достичь взаимопонимания по вопросу урегулирования на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — сказал он.