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В Польше пограничникам разрешили использовать против мигрантов водяные пушки — МВД

12:00 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польским пограничникам для борьбы с нелегальными мигрантами разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и ряд других спецсредств. Об этом сообщается в коммюнике МВД, размещенном на сайте ведомства.

«Данная мера преследует цель повышения эффективности [действий погранохраны] при отражении попыток силового преодоления государственной границы в свете продолжающегося миграционного давления», — говорится в документе.

МВД подчеркивает, что расширение арсенала разрешенных спецсредств также сделано для «усиления безопасности сотрудников погранохраны при столкновении с агрессивными личностями».

Ранее пограничники и охраняющие границу военнослужащие имели право использовать против агрессивных нелегальных мигрантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие, стреляющее резиновыми пулями.

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