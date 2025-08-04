Крупнейший «сухой порт» на Дальнем Востоке построят при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ

15:20

Сбер и ВЭБ.РФ подписали договор о совместном финансировании строительства первой очереди транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Артём» в Приморском крае. Компания «ФинИнвест», которая реализует проект, получит от банка и госкорпорации развития синдицированный кредит в размере 31,5 млрд рублей на 15 лет. Сумма участия Сбера составляет 24,06 млрд рублей. Общий бюджет проекта составит 40,3 млрд рублей. Проект будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».

Транспортно-логистический центр «Артём» станет крупнейшим «сухим портом» на Дальнем Востоке, который по завершении двух очередей строительства сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год, проектная мощность первого этапа составляет 0,5 млн TEU в год. Он будет оснащён современной железнодорожной, складской и таможенной инфраструктурой, что позволит ускорить перевалку грузов и снизить затраты клиентов на логистику. Уже в этом году с терминала планируется отправить первый контейнерный поезд, а полностью ввести объект в эксплуатацию должны в 2027 году.

ТЛЦ «Артём» располагается на участке площадью 455 га и станет ключевым логистическим звеном между Россией и странами Азии. Кроме того, ТЛЦ «Артём» повысит конкурентоспособность российских портов. Благодаря строительству ТЛЦ будет создано более 230 новых рабочих мест.

«Сухой порт "Артём" — это не просто новый инфраструктурный проект в Приморье. Его строительство имеет колоссальное значение для всей транспортно-логистической отрасли нашей страны. "Артём" станет крупнейшим портом в России и одним из ключевых звеньев в цепочке поставок между Россией и Китаем, что позволит увеличить товарооборот с дружественными странами. Для Сбера приоритетна финансовая поддержка таких проектов, которые подстегивают экономику региона и обеспечивают создание новых рабочих мест», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Это важный шаг на пути реализации масштабного проекта, направленного на повышение конкурентоспособности российских портов и укрепление транспортной инфраструктуры страны. Благодаря этому проекту мы сможем увеличить пропускную способность дальневосточных портов, сократить транспортные издержки и ускорить движение товаров, создавая дополнительные возможности для экономического роста региона. Реализация проекта также позволит создать новые рабочие места и внести вклад в достижение стратегических целей социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.

«Проект ТЛЦ "Артём" направлен на достижение национальной цели развития "Устойчивая и динамичная экономика", которую определил президент России Владимир Путин. Строительство такого крупного инфраструктурного проекта поможет нарастить грузопоток и ускорить доставку промышленных грузов и товаров для предприятий и населения Приморского края. ТЛЦ "Артём" повысит эффективность работы дальневосточных портов за счёт вывода с их территории непрофильных операций по хранению и распределению грузов. Терминал возводится в рамках механизма "Фабрика проектного финансирования", который гарантирует инвесторам стабильность кредитной ставки», - рассказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колёсников.