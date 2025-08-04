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Четверо исполнителей теракта в Crocus City Hall заявили о признании вины и просили прощения

20:45 04.08.2025 Источник: Интерфакс

Четверо непосредственных исполнителей теракта в подмосковном Crocus City Hall заявили о признании вины и просили прощения у потерпевших, сообщила представитель потерпевших Людмила Айвар. «Фаридуни, Мирзоев, Файзов, Рачабализода признали себя виновными в содеянном, раскаялись, попросили прощения у потерпевших», – сказала она журналистам. 


По словам Айвар, другие фигуранты признали вину частично или заявили, что не признают вину в теракте. При этом они подтвердили, что переводили деньги, а также сдавали квартиру исполнителям теракта, но не знали об их намерениях. Адвокат сообщила, что далее в заседании будут исследоваться материалы о личностях подсудимых, после чего гособвинитель попросит продлить их арест на полгода. Судебное заседание проходит в закрытом от слушателей режиме.

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