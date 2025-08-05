Альянс в сфере искусственного интеллекта представил третий рейтинг вузов

12:30

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опубликовал обновлённый рейтинг вузов по подготовке кадров в сфере ИИ, в который вошли 203 российских университета из 68 регионов. В текущем году НИУ ВШЭ впервые удостоился наивысшей категории А++, при этом общее количество вузов-лидеров осталось неизменным и составило 5 учебных заведений. Традиционно наибольшая концентрация ведущих вузов сохранилась в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидеры рейтинга 2025 года:

– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) стал абсолютным лидером рейтинга, войдя в высшую категорию А++ - новую группу, впервые сформированную в этом году.

– Традиционные лидеры - Университет ИТМО и МФТИ - вновь вошли в группу А+, что свидетельствует о стабильно высоком уровне их показателей.

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сохранили свои позиции в группе А.

Кроме того, среди вузов с наиболее динамичным ростом позиций отмечены Финансовый университет (дебют в категории В), а также Российский университет дружбы народов, Уральский федеральный университет и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского.

Оценка университетов строилась на основе открытых данных и независимых исследований Альянса. В частности, были учтены:

– Опросы свыше 150 работодателей по востребованности выпускников.

– Анкетирование более 12.000 студентов о качестве образовательной среды.

– Верификация данных через личные кабинеты вузов, что повысило прозрачность и достоверность аналитики.

В рейтинг включены вузы, предлагающие программы бакалавриата и специалитета в сфере искусственного интеллекта.

«Сегодня весь мир стоит на пороге нового технологического уклада, одной из ключевых составляющих которого является искусственный интеллект. В связи с этим российским университетам необходимо в кратчайшие сроки подготовить квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми навыками и знаниями. Альянс в сфере ИИ собирает представителей университетского сообщества и бизнеса, которые вместе обсуждают вопросы, стоящие перед системой высшего образования в связи с повсеместным внедрением искусственного интеллекта в различные отрасли экономики. Важным результатом такой совместной работы стало формирование рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. В этом году рейтинг представлен в третий раз и уже может служить технологическим компаниям ориентиром при найме выпускников на работу», – отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Рейтинг вузов Альянса не только отражает уровень российского образования в области ИИ, но и служит дорожной картой для развития отечественной цифровой экономики и обеспечения технологического суверенитета России. Инвестиции в человеческий капитал и тесное сотрудничество науки, образования и бизнеса создают прочный фундамент для инноваций, которые станут движущей силой национального прогресса и повысят глобальную конкурентоспособность страны в эпоху ИИ», – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин.

«Альянс как объединение крупнейших работодателей страны заинтересован в том, чтобы вузы выпускали специалистов с высоким уровнем компетенций в сфере ИИ. Это позволит существенным образом снизить разрыв между набором компетенций, которые развивает вуз, и набором компетенций, которые нужны работодателю. Чтобы помочь вузам справиться Альянс при поддержке Правительства РФ, Минобрнауки России реализует большое количество инициатив, ключевой из которых является Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ. Мы рады, что с каждым годом активность и открытость вузов только увеличивается, конкуренция между университетами усиливается, а общий уровень образования в области ИИ неуклонно растёт. Рейтинг уже не просто оценка, это инструмент для развития и безусловно площадка для диалога между университетами и индустрией», – отметила генеральный директор ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» Валерия Воробьева.