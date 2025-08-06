Бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — Музаев
11:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число документов, которые приходилось заполнять педагогам разных уровней образования, сократилось в 25 раз. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«По всем уровням образования — в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они [учителя] обязаны заполнять», — сказал он.
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