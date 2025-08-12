0
НОВОСТИ

В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей

12:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 290 мигрантов, вовлеченных в террористическую деятельность, задержали в России с начала 2025 года, пресечено 18 терактов, готовившихся ими в местах массового пребывания людей. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

«Значительный вербовочный интерес эмиссары МТО (международных террористических организаций — прим. ТАСС) и украинские спецслужбы проявляют к выходцам из стран Центральной Азии. Возросло количество выявленных фактов их участия в террористической деятельности. За 7 месяцев 2025 года задержано свыше 290 мигрантов, что сопоставимо с показателями за весь 2024 год. Пресечены 18 терактов, планировавшихся иностранными гражданами в местах массового пребывания людей, два из которых — по заданию украинских кураторов», — сообщил Бортников.

