Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
13:05 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции совместно с коллегами и УФСБ задержали двоих подростков, которые подозреваются в поджоге тепловоза в депо в Орле, за проделанную работу им обещали до 120 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел от работников эксплуатационного локомотивного депо Орел-Сортировочный поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз. Начался пожар, в результате которого частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших среди граждан нет.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Орел и управления уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО, во взаимодействии с сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Орловской области и коллегами из регионального УФСБ России в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет», — сказали в пресс-службе.
