2ГИС в режиме навигатора начал показывать таймеры светофоров в больше части Москвы
09:01 01.09.2025
С сентября навигатор 2ГИС начал отображать сигналы умных светофоров внутри Третьего транспортного кольца Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке. Эта функция уже доступна в актуальной версии приложения для iOS и Android.
Технологию совместно с Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) 2ГИС запустил в апреле — впервые в России и Европе. Тогда в навигаторе начали в реальном времени показываться сигналы светофоров на шести перекрёстках столицы. В ближайшие дни сигналы светофоров начнут отображаться по всей Москве.
По данным опроса 68 тыс. жителей России, который 2ГИС провел на медиаресурсах Rambler&Co этим летом, 98% водителей в стране хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда светофор был плохо виден — его закрывал автобус, грузовик или дорожный знак. Новая функция в 2ГИС решает эту проблему — в режиме ведения по маршруту навигатор показывает секунды до смены сигнала светофора.
Большинство респондентов отметили, что сегодня таймер смены сигнала — основной ориентир, чтобы комфортно подготовиться к началу движения или вовремя остановиться. Теперь эта информация всегда под рукой, даже если светофор не видно из машины.
Более того, в тех случаях, когда на самом светофоре отсутствует таймер — он есть в 2ГИС и в режиме реального времени синхронизирован с данными ЦОДД. Навигатор показывает именно тот сигнал светофора и таймер смены, который актуален для текущего маршрута пользователя — это исключает путаницу и делает поездки безопаснее.
Кроме того, 2ГИС помогает сориентироваться при подъезде к перекрёсткам, где светофор ещё не виден из-за расстояния, поворота дороги или других машин. Сигнал с таймером будет уже отображаться на карте, позволяя водителю заранее понять, что его ждёт впереди.
«Мы начали с шести перекрёстков, а сейчас охватили большую часть Москвы, а совсем скоро функция будет работать по всей столице. Это шаг в будущее городской навигации и, безусловно, ещё один повод открыть 2ГИС — таймеры светофоров делают движение более предсказуемым, а управление автомобилем комфортнее и безопаснее. Мы рады, что с помощью технологий удаётся делать жизнь в крупнейшем мегаполисе страны удобнее и готовы сотрудничать с другими городами. Мы уже видим такой интерес и работаем над расширением проекта — планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей», — комментирует руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин.
Данные предоставляются Московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью платформы АСУДД (автоматизированные системы управления дорожным движением). Сигналы поступают в 2ГИС напрямую от интеллектуальных светофоров Москвы. Это позволяет отображать только актуальные данные, синхронизированные с маршрутом пользователя.
Таймер смены сигнала на светофорах Москвы доступен в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС — в мобильном приложении геосервиса на iOS, Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
