Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
19:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон не нашел себя в электронном списке голосующих в стране на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.
«Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России. Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию (ЦИК)», — заявили в пресс-службе, уточнив, что Додон сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.
