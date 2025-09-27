В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза войны нависла сегодня в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США, «которое совершенно неоправданно». Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — отметил он. Министр назвал также «легендой, в которую никто в этом зале (ГА ООН — прим. ТАСС) не верит», предлог Вашингтона, что подобные меры принимаются для борьбы с наркоторговлей.

«Агрессивные действия создают опасную ситуацию и являются нарушением международного права и угрозой безопасности в регионе», — подчеркнул Родригес Паррилья. Выразив солидарность с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, министр отметил, что «Куба отвергает доктрину Монро и любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна».