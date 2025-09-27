В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
21:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза войны нависла сегодня в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США, «которое совершенно неоправданно». Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
«В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — отметил он. Министр назвал также «легендой, в которую никто в этом зале (ГА ООН — прим. ТАСС) не верит», предлог Вашингтона, что подобные меры принимаются для борьбы с наркоторговлей.
«Агрессивные действия создают опасную ситуацию и являются нарушением международного права и угрозой безопасности в регионе», — подчеркнул Родригес Паррилья. Выразив солидарность с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, министр отметил, что «Куба отвергает доктрину Монро и любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна».
НОВОСТИ
- 20:30 27.09.2025
- Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
- 20:00 27.09.2025
- Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
- 19:30 27.09.2025
- Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
- 19:00 27.09.2025
- Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
- 18:30 27.09.2025
- В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
- 18:00 27.09.2025
- На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
- 17:00 27.09.2025
- За сутки у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории
- 16:00 27.09.2025
- США требовали передать им весь обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций — Пезешкиан
- 15:00 27.09.2025
- Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции
- 14:00 27.09.2025
- Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать