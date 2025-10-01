За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА
09:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами страны 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 8 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — сказали там.
