За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами страны 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 8 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — сказали там.